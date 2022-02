Economia del Mare: a Roma l'evento conclusivo di un settore che non conosce crisi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, si è chiuso il ciclo di appuntamenti organizzati dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank con al centro della discussione l'Economia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, si è chiuso il ciclo di appuntamenti organizzati dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank con al centro della discussione l'...

Advertising

ladyonorato : Queste decisioni giovano solo al mercato delle armi, non certo alla difesa degli Ucraini né di nessun altro. Stanno… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Proteste in tante città del mondo per la pace. A Berlino mezzo di milione di persone hanno manifestato ne… - PaoloGentiloni : Traguardo raggiunto per la prima tappa del #PNRR italiano. Oggi il via libera preliminare della Commissione ai 21 m… - vivinbaro : RT @jacopo_iacoboni: Ancora una volta se ti la disinformazia italiana sovrastimare Putin e piagnucolare per la bombola del gas, errore geop… - MarazitiMassimo : RT @federicofubini: Nel 1998 il default della Russia portò con sé il fallimento del maxi-hedge fund newyorkese LTCM. Fu la prova generale d… -