Covid in Piemonte | bollettino 28 febbraio | 1 342 nuovi positivi e 4 morti

Sono 1.342 i nuovi contagi da Coronavirus inoggi, 28 febbraio 2022 , secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 4 morti . I nuovi casi sono pari al 5,1% di 26.402 tamponi eseguiti, di cui 23.475 antigenici. ...Sono 4, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di- 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato ...Dai 30.629 casi registrati ieri ai 17.981 nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore: quasi si dimezzano i casi di Covid-19 in Italia ma a fronte di un numero esiguo di tamponi, pari a 198.513 ...Scendono i ricoveri in area non critica (-17) e quelli in Terapia intensiva (-19). La regione con più casi odierni è il Lazio (+2.324) seguito da Calabria (+1.613), Sicilia (+1.606), Puglia (1.537), E ...