Chi è la moglie di Stefano Accorsi | Bianca Vitali

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ecco chi è e cosa fa, ladi: celeberrimo attore italiano, noto principalmente per pellicole come L'Ultimo bacio di Muccino e Romanzo criminale.è il marito di, figlia del giornalista toscano Aldo, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. La coppia ha due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, e Alberto, nato il 28 agosto 2020. La, nata a Milano nel 1991, attualmente lavora come attrice e come modella per l'agenzia Why Not Model: nel corso della sua carriera è stata anche la testimonial di Tezenis. Il primo incontro conè avvenuto durante le riprese della serie 1992 su ...