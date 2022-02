Car of the Year 2022 - L'auto dell'anno è la Kia EV6 (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Kia EV6 è auto dell'anno 2022. I giurati del premio Car of the Year l'hanno fatta trionfare con 279 punti, 14 in più rispetto alla seconda classificata, Renault Megane E-Tech, e 18 in più della terza, la Hyundai Ioniq 5. L'elettrica coreana è stata premiata a Ginevra, nonostante il Salone dell'auto più importante d'Europa sia stato cancellato come già accaduto per le ultime due edizioni. Come sempre, a eleggere la vincitrice è stata una giuria di 60 giornalisti provenienti da tutto il Vecchio continente, tra i quali è presente anche il nostro direttore Gian Luca Pellegrini. Prima vittoria, secondo podio. Per la Casa coreana è il primo successo al premio Car of the Year: in passato, infatti, altre vetture erano ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Kia EV6 è. I giurati del premio Car of thel'hfatta trionfare con 279 punti, 14 in più rispetto alla seconda classificata, Renault Megane E-Tech, e 18 in piùa terza, la Hyundai Ioniq 5. L'elettrica coreana è stata premiata a Ginevra, nonostante il Salonepiù importante d'Europa sia stato cancellato come già accaduto per le ultime due edizioni. Come sempre, a eleggere la vincitrice è stata una giuria di 60 giornalisti provenienti da tutto il Vecchio continente, tra i quali è presente anche il nostro direttore Gian Luca Pellegrini. Prima vittoria, secondo podio. Per la Casa coreana è il primo successo al premio Car of the: in passato, infatti, altre vetture erano ...

Advertising

ParliamoDiNews : Auto: alla Kia EV6 il premio Car of the Year 2022 – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - TV7Benevento : Auto: alla Kia EV6 il premio Car of the Year 2022 - - car_idol : RT @3VrRd0OYWfuc0cm: La nuova collaborazione The North Face x Hyke - pranobalscy : HAHSHAHAHHAHAHAHAH ASTERIA STOP THE CAR - DANIELEALOFAN : @SmilexTech Sbagliato a scrivere ?? -