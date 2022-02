Capannori piange la scomparsa di “Chiasso“

Advertising

NoiTv : Capannori piange la scomparsa di Giuseppe Del Sarto -

Lutto a Capannori e in tutta la provincia per la scomparsa all'età di 72 anni di Giuseppe Del Sarto, ex consigliere comunale e presidente della Uisp di ciclismo di Lucca e Versilia, morto a seguito di una ...