Canone Rai | arriva la notizia attesa sull’imposta speciale

mixc7 : RT @ElioLannutti: TeleMaggioni: la vera fabbrica di fake è la Rai! L’ultima bufala della Tv di Stato, pagata dai cittadini col canone sull… - LauraGi63815697 : RT @ElioLannutti: TeleMaggioni: la vera fabbrica di fake è la Rai! L’ultima bufala della Tv di Stato, pagata dai cittadini col canone sull… - SandroBido11 : Adesso ditemi voi,se dobbiamo pagare il canone rai x vedere la moglie di Amedeus che scoppia i palloncini con il cu… - telodogratis : “Non pagare il Canone RAI!”: ecco perchè puoi farlo - Federic94876253 : @lari_antonio Gentile signore io pago il canone ed esigo che i giornalisti Rai siano all’altezza delle aspettative… -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai

Arrivano buone notizie sul fronte de l2022 . Parliamo della viva possibilità dell' estromissione dalla bolletta della fornitura della Luce , almeno per il prossimo futuro. Parliamo della tassa pagata da tutti coloro che ...Copertina del Time con Putin e la Maggioni intavola discussione con l'inviato. Peccato che la copertina è un fake Nuova buccia di banana su cui la Tv di Stato, pagata con ildei cittadini, scivola, questa mattina lunedì 28 febbraio 2022 , questa volta, con Monica Maggioni . Così dopo il videogioco trasformato in bombardamento , o un'esplosione in ...Il Canone Rai rappresenta una forma di imposta mai troppo gradita da parte della cittadinanza. Ecco come fare per non pagarla!Dopo 2 mesi di sospensione, il canone RAI (tassa dovuta da chiunque possegga un apparecchio TV) è tornato a gennaio 2022. No, determinati soggetti hanno diritto all’esenzione per il canone RAI effettu ...