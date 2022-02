Calcio, Roberto De Zerbi ed i suoi collaboratori hanno raggiunto l’Italia: “Non volevamo far soffrire i nostri cari a casa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è da poco concluso l’incubo di Roberto De Zerbi e dei componenti italiani dello staff tecnico dello Shakhtar Donetsk, che sono riusciti quest’oggi a lasciare l’Ucraina e ad arrivare in Italia dopo aver trascorso gli ultimi giorni all’interno di un hotel a Kiev a causa dell’assedio dei russi. Gli otto italiani hanno raggiunto in volo la città di Bergamo dall’Ungheria, al termine di un lungo viaggio coordinato in primis dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. “La nostra paura a Kiev era di far soffrire i nostri cari a casa. Abbiamo fatto un lungo viaggio, prima 9 ore di treno poi con pullman diversi fino a Budapest. Devo ringraziare il presidente della Uefa Ceferin, è stato determinante e si è dimostrata una grande persona all’altezza della sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Si è da poco concluso l’incubo diDee dei componenti italiani dello staff tecnico dello Shakhtar Donetsk, che sono riusciti quest’oggi a lasciare l’Ucraina e ad arrivare in Italia dopo aver trascorso gli ultimi giorni all’interno di un hotel a Kiev a causa dell’assedio dei russi. Gli otto italianiin volo la città di Bergamo dall’Ungheria, al termine di un lungo viaggio coordinato in primis dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. “La nostra paura a Kiev era di far. Abbiamo fatto un lungo viaggio, prima 9 ore di treno poi con pullman diversi fino a Budapest. Devo ringraziare il presidente della Uefa Ceferin, è stato determinante e si è dimostrata una grande persona all’altezza della sua ...

