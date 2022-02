Beautiful | trama 28 febbraio 2022 | scacco matto e verità

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 28 febbraio 2022)oggi 28, tranon dette e una richiesta che potrebbe cambiare il rapporto tra due fidanzati. Cosa sta per succedere a Los Angeles? La richiesta di Zoe Le trame delle nuove puntatedella settimana non lasciano molta immaginazione, infatti i protagonisti affronteranno dei momenti molto particolari. Carter ha chiesto a Zoe di sposarlo, mentre lei iniziava a nutrire un sentimento per Zende. Lui, sopraffatto da questa notizia, si avvicina alla sorella Paris e trova una sintonia con questa donna spumeggiante. Zoe, dopo tutto quello che è accaduto in passato, sa bene di non poter fare passi falsi e di dover sposare il bell'avvocato (per il bene di tutti). Il braccio destro di Ridge è al settimo cielo e non vede l'ora di poter sposare la sua ...