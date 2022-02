Al Napoli è bastato il carattere (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il gol di Pedro era sembrato un freno alle ambizioni del Napoli, che già come a Cagliari non riusciva ad approfittare del rallentamento di Milan e Inter per tornare in testa, ma nel recupero ci ha pensato Fabian Ruiz con un chirurgico sinistro – il sesto gol da fuori area della sua stagione – a rilanciare le ambizioni di scudetto della squadra di Spalletti che esce dall’Olimpico con tre punti dopo una partita abbastanza sofferta. La Lazio, infatti, è sembrata una squadra molto diversa da quella sottomessa all’andata, che era stata forse uno dei punti più bassi della gestione Sarri e al contempo uno dei picchi più alti di quella di Spalletti. Le due squadre si sono affrontate appena dopo l’uscita di entrambe dall’Europa League, eliminazioni arrivate in maniera diversa ma che avevano lasciato un senso di amarezza generale che andava a sommarsi alla sensazione che ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il gol di Pedro era sembrato un freno alle ambizioni del, che già come a Cagliari non riusciva ad approfittare del rallentamento di Milan e Inter per tornare in testa, ma nel recupero ci ha pensato Fabian Ruiz con un chirurgico sinistro – il sesto gol da fuori area della sua stagione – a rilanciare le ambizioni di scudetto della squadra di Spalletti che esce dall’Olimpico con tre punti dopo una partita abbastanza sofferta. La Lazio, infatti, è sembrata una squadra molto diversa da quella sottomessa all’andata, che era stata forse uno dei punti più bassi della gestione Sarri e al contempo uno dei picchi più alti di quella di Spalletti. Le due squadre si sono affrontate appena dopo l’uscita di entrambe dall’Europa League, eliminazioni arrivate in maniera diversa ma che avevano lasciato un senso di amarezza generale che andava a sommarsi alla sensazione che ...

