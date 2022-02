Acerbi ritorna in campo, ma l’Olimpico non perdona: quanti fischi per il difensore (Di lunedì 28 febbraio 2022) In Lazio Napoli, Acerbi è ritornato in campo un mese e mezzo dopo l’infortunio. l’Olimpico gli ha riservato diversi fischi La partita contro il Napoli, è stata l’occasione per Francesco Acerbi di riassaggiare il terreno di gioco dopo l’infortunio muscolare che lo teneva fuori dallo scorso 6 gennaio. Il difensore è entrato in campo nel secondo tempo al posto di Patric, ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Come riportato dal Corriere della Sera, la Curva Nord non gli ha perdonato l’esultanza polemica contro il Genoa e gli ha riservato una serie di cori e fischi. Un’altra parte dell’Olimpico, però, ha provato a coprire gli insulti per Acerbi applaudendo il calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) In Lazio Napoli,to inun mese e mezzo dopo l’infortunio.gli ha riservato diversiLa partita contro il Napoli, è stata l’occasione per Francescodi riassaggiare il terreno di gioco dopo l’infortunio muscolare che lo teneva fuori dallo scorso 6 gennaio. Ilè entrato innel secondo tempo al posto di Patric, ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Come riportato dal Corriere della Sera, la Curva Nord non gli hato l’esultanza polemica contro il Genoa e gli ha riservato una serie di cori e. Un’altra parte del, però, ha provato a coprire gli insulti perapplaudendo il calciatore ...

