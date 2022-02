Violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nei guai due imprese irpine (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoViolazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile di Montella. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno operato unitamente ai Carabinieri del Gruppo Tutela del lavoro di Napoli e del Nucleo Ispettorato del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoViolazioni in materia di tutela della salute e dellanei luoghi di: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile di Montella. Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantiree rispetto della legalità anche sui luoghi di, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il piùvolte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di. Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno operato unitamente ai Carabinieri del Gruppo Tutela deldi Napoli e del Nucleo Ispettorato del ...

