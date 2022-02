Ucraina: si ai negoziati con Mosca (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 14.50 - SI apre uno spiraglio per la pace? Kiev conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. Lo riferisce la presidenza Ucraina. Zelensky ha detto in un messaggio via Telegram: "Abbiamo convenuto che la delegazione Ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat". Durante la conversazione telefonica con il presidente bielorusso, "Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione Ucraina", ha concluso Zelensky. Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 14.50 - SI apre uno spiraglio per la pace? Kiev conferma icon la Russia al confine con la Bielorussia. Lo riferisce la presidenza. Zelensky ha detto in un messaggio via Telegram: "Abbiamo convenuto che la delegazionesi sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat". Durante la conversazione telefonica con il presidente bielorusso, "Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione", ha concluso Zelensky.

