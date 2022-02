Ucraina, colloqui pace: Zelensky accetta l’incontro con i russi a Gomel, al confine della Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) L'Ucraina ha accettato di tenere colloqui nella regione di Gomel. Ora anche la delegazione russa già in Bielorussia da stamattina, sta andando lì L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) L'hato di tenerenella regione di. Ora anche la delegazione russa già in Bieloa da stamattina, sta andando lì L'articolo proviene da Firenze Post.

_Nico_Piro_ : AGGIORNAMENTO, secondo la Bielorussia una delegazione ucraina sta andando a Gomel per colloqui con i russi Ps: 15.2… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Pronto per colloqui con la Russia, ma non a Minsk'. Il presidente: 'La scorsa notte è stata b… - riotta : Impressionante, dai colloqui personali, ai dati, algoritmi e social media l'attenzione con cui i cittadini italiani… - lifestyleblogit : Guerra Ucraina-Russia, Salvini: 'Roma potrebbe ospitare colloqui' - - coraggio58 : RT @martaottaviani: Intanto #lukashenko si è offerto di ospitare i colloqui fra #russia e #ucraina a #Minsk, non fosse che è tutto tragicam… -