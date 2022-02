Steven Spielberg: girerà un film su Frank Bullitt di di Steve McQueen (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche se si destreggia tra una campagna per la stagione dei premi per West Side Story e la post-produzione del suo film semi-autobiografico The Fablemans, Steven Spielberg sembra mettere in agenda un nuovo lavoro. Cosa ha in agenda Steven Spielberg? Secondo Deadline, Steven Spielberg viene incaricato di dirigere una nuova storia originale incentrata su Frank Bullitt, l’iconico personaggio interpretato da Steve McQueen nel thriller del 1968 Bullitt. Spielberg produrrà anche il film insieme a Kristie Macosko Krieger, con Josh Singer a bordo per scrivere la sceneggiatura. Il film è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche se si destreggia tra una campagna per la stagione dei premi per West Side Story e la post-produzione del suosemi-autobiografico The Fablemans,sembra mettere in agenda un nuovo lavoro. Cosa ha in agenda? Secondo Deadline,viene incaricato di dirigere una nuova storia originale incentrata su, l’iconico personaggio interpretato danel thriller del 1968produrrà anche ilinsieme a Kristie Macosko Krieger, con Josh Singer a bordo per scrivere la sceneggiatura. Ilè ...

