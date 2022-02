Spezia - Roma | le pagelle | Zaniolo | secondo tempo da 7 Reca che errori | 5

Advertising

Corriere : Spezia-Roma 0-1: 4 pali, poi Abraham decide al 99’ su rigore - SkySport : Thiago Motta dopo Spezia-Roma: 'Mi aspetto tutte le scuse. Rido per non piangere...' #SkySport #ThiagoMotta… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Spezia 0-1* Roma *(Pen: Abraham 90+9') #SSFootball - Times_Of_Caleb : RT @Footballtime___: #SerieA ???? Résultats Journée 27 : • Lazio 1-2 Napoli • Spezia 0-1 Roma • Torino 1-2 Cagliari • Hellas Verone 3-1 Ve… - MerdaPer : @_softPizza_ Ridendo e scherzando,io ho seriamente buttato(venerdì)2 euro su quei risultati che avevo detto per Mil… -

0 - 1 Marcatore: 54' st Abraham (rig.): Provedel 7.5; Amian 4, Erlic 6, Nikolaou 6, Reca 6.5; Sala sv (13' st Maggiore 6), Kiwior 6; Bastoni 6.5 (18' st Gyasi 6), Agudelo 6.5, ...Leggi anche Mondiali 2022, Russia rischia esclusione Guerra Ucraina - Russia, De Zerbi lascia Kiev0 - 1, rigore di Abraham al fotofinish La Lazio accusa il colpo, rischia di crollare ...La vittoria ottenuta in extremis dalla Roma contro lo Spezia ha entusiasmato Nicolò Zaniolo, che dopo la partita ha pubblicato una foto con le ferite rimediate nel finale del match: un taglio sopra il ...Spezia play more than half of the game with ten men, but only fall in the final on a penalty scored by Abraham. Highlights on Spezia Channel.