Sonia Bruganelli a Maurizio Costanzo: «Il GF Vip? Non lo rifarei. Vorrei vincesse Soleil» (Di domenica 27 febbraio 2022) La confessione di Sonia Bruganelli ospite di Maurizio Costanzo: «Il GF Vip? Non lo rifarei. Vorrei vincesse Soleil». Ospite di “Facciamo finta che”, il programma radiofonico in onda su R101 condotto da Costanzo e Carlotta Quadri, la Bruganelli ha parlato di suoi progetti futuri. Alla domanda di Maurizio Costanzo su chi secondo lei vincerà Grande Fratello Vip, Sonia Brugganelli ha risposto: «Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti». A proposito di Lulù, «Mi sono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 febbraio 2022) La confessione diospite di: «Il GF? Non lo». Ospite di “Facciamo finta che”, il programma radiofonico in onda su R101 condotto dae Carlotta Quadri, laha parlato di suoi progetti futuri. Alla domanda disu chi secondo lei vincerà Grande FratelloBrugganelli ha risposto: «Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti». A proposito di Lulù, «Mi sono ...

Advertising

Emanuel85961146 : @AmaliaManco Appunto Lulù e mitica e stupenda e vera come Jessica e se accorta adesso falsa Sonia bruganelli - infoitcultura : “Ma come ti permetti???”: Sonia Bruganelli imperdonabile, viene messa alla gogna - Loredan18318646 : RT @LuciaDiMartin15: Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: 'Sei ridicola, mi dai fastidio', massacro in diretta - LuciaDiMartin15 : Gf Vip, Sonia Bruganelli umilia Miriana Trevisan: 'Sei ridicola, mi dai fastidio', massacro in diretta - LuciaDiMartin15 : @esercito_della Sonia Bruganelli sei molto cattiva con Miriana , nn mi puoi vederla ti è antipatica, anche tu lo se… -