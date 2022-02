Serie BKT 26esima giornata un gol evitabile e un rigore sul finire puniscono il Crotone all’ennesima sconfitta e forse alla sicura retrocessione

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ascoli 21 Marcatori: 53° Kone, 83° Falasco, 89° Maistro ( R ) Ascoli (4-3-1-2): Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, D’Orazio (Falasco), Collocolo, Eramo (Iliev), Saric (Maistro), Ricci (Bidaoui), Tsadjout, Dionisi (Paganini). All. Sottil(3-4-2-1): Festa, Cuomo, Golemic, Sala, Calapai (Mogos), Estevez, Awua, Kargbo (Giannotti), Kone, Maric, Marras (Borello). All. Modesto Arbitro: Nicolò Baroni di Firenze Assistenti: Rocca – Vigile Quarto giudice a bordo campo: Luigi Carella di Bari Var: Marinelli – Avar: Costanzo Ammoniti: Botteghini, Saric, Sala, Kone, Bellusci Angoli: 8 a 7 per l’Ascoli Recupero: 2 e 5 minuti Spettatori: 2.300 Nel freddo pomeriggio di Ascoli Piceno con neve e pioggia, squadre in campo con l’obbligo della vittoria per motivi di classifica. Ascoli con l’intento di rientrare nei play-off, ...