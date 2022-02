Scioperi scuola febbraio: l’adesione del personale scolastico si ferma all’1%, circa 9000 tra docenti e ATA. I dati (Di domenica 27 febbraio 2022) Pubblicati i dati di adesione alle giornate di sciopero della scuola del 7, 15 e 16 febbraio 2022. Lo sciopero del 7 febbraio è stato indetto dal sindacato CSLE per il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato. Quello del 15 e 16 febbraio è stato indetto dal sindacato FISI per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settore scuola L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 febbraio 2022) Pubblicati idi adesione alle giornate di sciopero delladel 7, 15 e 162022. Lo sciopero del 7è stato indetto dal sindacato CSLE per ildocente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato. Quello del 15 e 16è stato indetto dal sindacato FISI per tutto ildel comparto istruzione e ricerca - settoreL'articolo .

