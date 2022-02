Samp, Giampaolo: 'Adesso è ora di sporcarsi le mani' (Di domenica 27 febbraio 2022) Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "E' una battaglia.... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Marco, allenatore delladoria, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta: "E' una battaglia....

Samp, Giampaolo: 'Adesso è ora di sporcarsi le mani' Calciomercato.com SAMPDORIA - Giampaolo: "Lotta salvezza? E' una battaglia, ti devi sporcare le mani e la faccia" Alla vigilia della sfida all'Atalanta, Marco Giampaolo parla così in conferenza stampa della lotta salvezza che coinvolge la sua Sampdoria: "E' una battaglia. Ti devi sporcare le mani, la faccia, ci d ...

Sampdoria, Giampaolo: "Atalanta modello, ma ce la giocheremo" Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, non ha paura dell'Atalanta: "È una squadra forte, che ti azzanna. E’ una squadra che nel dispendio di energie è anche scientifica. È una squadra anche molto ...

