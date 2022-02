Monterrey: Errani vince il derby con Bronzetti e si qualifica (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, undicesima testa di serie, batte in due set Lucia, sesta testa di serie, in una sfida tutta romagnola Leggi su federtennis (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Sara, undicesima testa di serie, batte in due set Lucia, sesta testa di serie, in una sfida tutta romagnola

