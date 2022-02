Mazzarri sta salvando il Cagliari, vince anche a Torino (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Cagliari di Mazzarri colleziona il quinto risultato utile consecutivo, vincendo contro il Torino in trasferta (1-2) e adesso è secondo nella classifica del girone di ritorno con 15 punti. L’ex Napoli sta forse riuscendo nella miracolosa impresa di accompagnare la squadra verso la salvezza. Con il risultato di Torino, il Cagliari è quartultimo nella classifica di Serie A con tre punti sul Venezia, che però ha due partite in meno. Una sequenza di risultati utili da parte della squadra di Mazzarri, dicevamo. Ha vinto a Bergamo, in casa dell’Atalanta, ha una sola sconfitta nel girone di ritorno, contro la Roma. Ha massacrato il Napoli, partita che solo per un miracolo è finita 1-1, ma nella quale sicuramente i Cagliaritani meritavano sicuramente di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildicolleziona il quinto risultato utile consecutivo,ndo contro ilin trasferta (1-2) e adesso è secondo nella classifica del girone di ritorno con 15 punti. L’ex Napoli sta forse riuscendo nella miracolosa impresa di accompagnare la squadra verso la salvezza. Con il risultato di, ilè quartultimo nella classifica di Serie A con tre punti sul Venezia, che però ha due partite in meno. Una sequenza di risultati utili da parte della squadra di, dicevamo. Ha vinto a Bergamo, in casa dell’Atalanta, ha una sola sconfitta nel girone di ritorno, contro la Roma. Ha massacrato il Napoli, partita che solo per un miracolo è finita 1-1, ma nella quale sicuramente itani meritavano sicuramente di ...

