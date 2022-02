Marcell Jacobs trionfa agli Assoluti di Ancona: è campione italiano nei 60 metri (Di domenica 27 febbraio 2022) Velocità azzurra da brividi agli Assoluti indoor di Ancona. Il campione olimpico Marcell Jacobs conquista il secondo titolo italiano consecutivo nei 60 metri con 6.55 (dopo il 6.57 della batteria), ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) Velocità azzurra da brividiindoor di. Ilolimpicoconquista il secondo titoloconsecutivo nei 60con 6.55 (dopo il 6.57 della batteria), ...

