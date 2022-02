Mara Venier | la drammatica confessione in diretta | la conduttrice in lacrime

Advertising

Stefani04498966 : Domenica In, Arisa sconvolge Mara Venier: 'Figli miei? Cosa vuoi che sia un semino' - ParliamoDiNews : Domenica In, Arisa sconvolge Mara Venier: `Figli miei? Cosa vuoi che sia un semino` – Libero Quotidiano #… - SabrinaSoleni : Mara Venier che vorrebbe essere l'amante di Achille Lauro. Quale momento di altissima televisione. Programmi e film… - Black_28____ : @Tg1Rai @comunefi Continuo a dire che la Maggioni appena ci saranno le elezione nel 2023,deve subito essere rimossa… - ParliamoDiNews : Mara Venier, la rivelazione inaspettata sul marito | Gli poteva costare cara #mara #venier #rivelazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

E proprio per l'annuncio del suo nuovo tour e per parlare dei suoi prossimi progetti futuri,ha invitato l'ex allievo della scuola di Amici nel suo salotto della domenica pomeriggio. ...Nella vita i cambiamenti sono sempre dietro l'angolo, a volte sono programmati, altre volte improvviso. E di cambiamento in questo periodo si parla anche per, la nota conduttrice televisiva chiamata anche amichevolmente dal telespettatori 'zia' . Laè molto nota al grande pubblico per la sua bravura e sensibilità, caratteristiche ...Arisa, ospite del salotto di Rai1, Domenica In, parla con Mara Venier del suo desiderio di diventare madre. «E vabbè ma devi trovare l'uomo giusto no?» dice ...Irama conferma di essere fidanzato in diretta a Domenica In dopo le insistenti domande di Mara Venier e annuncia le date del suo tour.