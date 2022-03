(Di domenica 27 febbraio 2022) Ha ragione da vendere, il presidente Volodymir Zelensky, l’Attor Comico già trasfigurato in eroe della Resistenza ucraina. Quando le bombe cadono a Kiev, questo succede anche in Europa. Quando i missili uccidono il suo popolo, è la morte di tutti ... sul sito.

GreenMbutterfly : @Massi1926 Hai visto il msg di un soldato russo che scrive alla madre dicendole che loro sono in Ucraina a combatte… - nonmidilungo : RT @PietroS78212368: Cari ucraini, dovete sapere che: sia la NATO che la UE, sono due baracconi di parassiti; Costano alle nazioni aderenti… - MMaXXprIIme : Aspettiamoci #BLM ossigenati e #Antifa versione Madre Russia - Jack53152579 : Madre Russia, semi dell’odio e nuovi doveri a Occidente - La Stampa - Stefania_M_E : @mfa_russia @mod_russia @Russian_Council @SovFedInfo @state_duma @RusEmbUSA @RussianEmbassy @RusEmbassyJ… -

Ora, invece di gridare all'imperialismo americano, sarebbe magari il caso di chiedersi perché tanti Paesi, ex domini della Grande, (alcuni dei quali attualmente gestiti da leader non ...Così Iryna Kryskova , 35 anni, cittadina ucraina,di tre figlie, ha salutato il marito che oggi è partito da Trieste per andare ad arruolarsi nella riserva della sua città, a metà strada tra ...Secondo i dati del censimento 2001 il russo è la lingua madre del 26% della popolazione ucraina e il resto sono madrelingua di altre lingue. Sempre analizzando i dati dell’ultimo censimento in Ucraina ...L’agenzia stampa russa Ria Novosti tre giorni fa ha pubblicato un’articolo in cui annunciava la vittoria in Ucraina ...