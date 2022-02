LOL 2, cachet da capogiro: quanto guadagna Virginia Raffaele? L’indiscrezione (Di domenica 27 febbraio 2022) Una nuova stagione di LOL 2 – Chi ride è fuori è ora disponibile su Prime Video con le prime quattro puntate del gioco satirico capitanato da Fedez e Frank Matano Tra i personaggi più curiosi della seconda stagione di LOL – Chi ride fuori, c’è indubbiamente Virginia Raffaele che negli anni è stata conosciuta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Una nuova stagione di LOL 2 – Chi ride è fuori è ora disponibile su Prime Video con le prime quattro puntate del gioco satirico capitanato da Fedez e Frank Matano Tra i personaggi più curiosi della seconda stagione di LOL – Chi ride fuori, c’è indubbiamenteche negli anni è stata conosciuta L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Novella_2000 : Svelato il cachet stellare che Virginia Raffaele guadagnerebbe per ogni episodio di LOL 2 - blogtivvu : Lol 2, Tess Masazza “stroncata” dalla critica e il presunto cachet di Virginia Raffaele: il sentiment dopo le prime… - infoitcultura : LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet per ogni puntata - infoitcultura : LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet per ogni episodio - infoitcultura : LOL 2, quanto guadagna Virginia Raffaele? Il cachet per ogni episodio -