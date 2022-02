LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch in DIRETTA: Meillard infligge distacchi considerevoli, fuori l’oro olimpico Noel (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 9.33 Partito il giovane gardenese! Tante inclinazioni, +0”64 al primo intertempo. Svantaggio che cresce a +0”90, sul traguardo è decimo a +1”34… Speriamo che “Razzo” riesca a fare qualcosa in più. 9.32 Il francese si difende abbastanza bene, è quarto a +0”69. Adesso spazio agli azzurri, prima Vinatzer e poi Razzoli! 9.30 Ryding chiude nono a +1”41. Seguiamo Pinturault. 9.29 Nono a +1”64 il norvegese, prova insufficiente. Spalanca il cancelletto il britannico Dave Ryding, capace di cogliere il primo successo della carriera in questa stagione. 9.28 Ecco il pettorale rosso Lucas Braathen, uscito ieri. Già +0”64 di ritardo… 9.27 Il rossocrociato Ramon Zenhaeusern non ha mai sciato così bene in questa stagione: ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.00 9.33 Partito il giovane gardenese! Tante inclinazioni, +0”64 al primo intertempo. Svantaggio che cresce a +0”90, sul traguardo è decimo a +1”34… Speriamo che “Razzo” riesca a fare qualcosa in più. 9.32 Il francese si difende abbastanza bene, è quarto a +0”69. Adesso spazio agli azzurri, prima Vinatzer e poi Razzoli! 9.30 Ryding chiude nono a +1”41. Seguiamo Pinturault. 9.29 Nono a +1”64 il norvegese, prova insufficiente. Spalanca il cancelletto il britannico Dave Ryding, capace di cogliere il primo successo della carriera in questa stagione. 9.28 Ecco il pettorale rosso Lucas Braathen, uscito ieri. Già +0”64 di ritardo… 9.27 Il rossocrociato Ramon Zenhaeusern non ha mai sciato così bene in questa stagione: ...

