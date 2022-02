LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia terza! Coppa del Mondo ipotecata: le combinazioni (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30 Sofia Goggia VINCE LA Coppa DI Discesa SE… TUTTE LE combinazioni LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA Coppa DI Discesa TUTTE LE CLASSIFICHE 11.53: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per il prossimo fine settimana quando torneranno le prove tecniche. Grazie per averci seguito e buona domenica! 11.52: Questa la incredibile classifica di Coppa del Mondo generale con Shiffrin e Vlhova appaiate in testa quando mancano le ultime otto gare e due azzurre non troppo lontane da loro. Ci attende un finale di stagione emozionante: 1 VLHOVA Petra SVK 1026 1 SHIFFRIN Mikaela ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 9.10 E 12.30VINCE LADISE… TUTTE LELA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLADITUTTE LE CLASSIFICHE 11.53: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per il prossimo fine settimana quando torneranno le prove tecniche. Grazie per averci seguito e buona domenica! 11.52: Questa la incredibile classifica didelgenerale con Shiffrin e Vlhova appaiate in testa quando mancano le ultime otto gare e due azzurre non troppo lontane da loro. Ci attende un finale di stagione emozionante: 1 VLHOVA Petra SVK 1026 1 SHIFFRIN Mikaela ...

