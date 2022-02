Lazio, Sarri: 'C'è rammarico, mancavano pochi secondi. Sugli obiettivi...' (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA - Lazio ko contro il Napoli, la rete nel recupero di Fabian Ruiz condanna i biancocelesti. Finisce 1 - 2 all'Olimpico. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato: " Buona partita, nel ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA -ko contro il Napoli, la rete nel recupero di Fabian Ruiz condanna i biancocelesti. Finisce 1 - 2 all'Olimpico. Maurizio, ai microfoni di Dazn, ha commentato: " Buona partita, nel ...

