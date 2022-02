La Ue: "La Russia non si fermerà all'Ucraina" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Temiamo che la Russia non si fermi all’Ucraina e l’influenza russa possa espandersi sui Paesi vicini, la Moldavia e la Georgia, e avere un impatto sui Balcani occidentali". Lo ha detto in conferenza stampa l’Alto... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) "Temiamo che lanon si fermi all’e l’influenza russa possa espandersi sui Paesi vicini, la Moldavia e la Georgia, e avere un impatto sui Balcani occidentali". Lo ha detto in conferenza stampa l’Alto...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - andreapurgatori : #Zelensky accetta di negoziare con #Putin sul confine con la #Bielorussia. Per ora la diplomazia segreta ha funzion… - marattin : Che “grande balzo dell’umanità” sarebbe avere una Russia democratica. Purtroppo - lezione non da tutti pienamente a… - poposogolo : RT @ITizio: Completamente d’accordo con #Borgonovo continuare a resistere all’attacco di #Putin in questo momento non ha senso. Bisogna neg… - Robbetta : RT @dottorbarbieri: ?????????? Francia esorta connazionali a lasciare la Russia 'immediatamente' [Non sarebbe una notizia così rilevante se no… -