Il titolare di un albergo muore all’interno della struttura ricettiva per cause naturali

Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme – Dramma questa mattina all'alba in una struttura ricettiva del comune di Telese Terme. Il titolare, un 47enne è stato rinvenuto privo di vita all'interno dei locali dell'hotel. L'uomo probabilmente è stato colto da malore. Ad accorgersi della tragedia qualche ospite della struttura che ha allertato subito i soccorsi. Sul posto per le verifiche di rito i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Presente per disposizioni della Procura anche il medico legale di turno. Il sanitario, effettuata la ricognizione esterna del corpo, ha escluso qualsiasi ipotesi di violenza esterna.

