Fabio Fognini a Verissimo: “A volte penso di abbandonare il tennis” (Di domenica 27 febbraio 2022) Fabio Fognini, ospite per la prima volta insieme alla moglie Flavia Pennetta domenica 27 febbraio a Verissimo, racconta la gioia per il trionfo nel Rio Open, in doppio con Simone Bolelli: “Ci voleva questa vittoria. Ho passato due anni a prendere belle bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe”. E sui futuri impegni aggiunge: “Non ho tornei in programma. Purtroppo, ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana. Ora mi riposerò e starò con la mia famiglia”. La vittoria di Fognini a Rio è arrivata dopo una delicata operazione alle caviglie: “Ricordo che il dottore mi disse che potevo scegliere se tornare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022), ospite per la prima volta insieme alla moglie Flavia Pennetta domenica 27 febbraio a, racconta la gioia per il trionfo nel Rio Open, in doppio con Simone Bolelli: “Ci voleva questa vittoria. Ho passato due anni a prendere belle bastonate. Questa settimana però è stata molto positiva, voglio essere felice dopo quello che ho passato e voglio godermela. Adesso vediamo se riusciamo a toglierci altri sassolini dalle scarpe”. E sui futuri impegni aggiunge: “Non ho tornei in programma. Purtroppo, ho avuto un piccolo problema al polpaccio che non mi permetterà di giocare la Coppa Davis la prossima settimana. Ora mi riposerò e starò con la mia famiglia”. La vittoria dia Rio è arrivata dopo una delicata operazione alle caviglie: “Ricordo che il dottore mi disse che potevo scegliere se tornare ...

