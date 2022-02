F1, Carlos Sainz: “Abbiamo lavorato in Ferrari per avere il motore più potente di tutti” (Di domenica 27 febbraio 2022) I test di Barcellona (Spagna) sono ormai alle spalle e tutti i team del Mondiale 2022 di F1 sono proiettati alle prossime prove pre-season che si disputeranno in Bahrain (10-12 marzo) per arrivare al meglio possibile in vista dell’esordio del campionato previsto proprio sulla pista di Sakhir (18-20 marzo). La Ferrari ha iniziato questo percorso con il piglio giusto. In un’annata di grandi cambiamenti, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, la nuova F1-75 è stata la vettura ad aver completato più giri di tutti sul tracciato catalano: 439 giri, pari a 2052 km. Numeri impressionanti da associare a quanto fatto soprattutto dallo spagnolo Carlos Sainz, che si è meritato la palma di stacanovista considerando le sue 236 tornate portate a compimento (1103 km). L’iberico, intervistato dalla testata AS, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) I test di Barcellona (Spagna) sono ormai alle spalle ei team del Mondiale 2022 di F1 sono proiettati alle prossime prove pre-season che si disputeranno in Bahrain (10-12 marzo) per arrivare al meglio possibile in vista dell’esordio del campionato previsto proprio sulla pista di Sakhir (18-20 marzo). Laha iniziato questo percorso con il piglio giusto. In un’annata di grandi cambiamenti, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, la nuova F1-75 è stata la vettura ad aver completato più giri disul tracciato catalano: 439 giri, pari a 2052 km. Numeri impressionanti da associare a quanto fatto soprattutto dallo spagnolo, che si è meritato la palma di stacanovista considerando le sue 236 tornate portate a compimento (1103 km). L’iberico, intervistato dalla testata AS, ha ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Carlos Sainz alza l'asticella e sottolinea come e quanto il lavoro in Ferrari sia stato finalizzato sul motore.… - formularm1 : @formulauraa 1, Max Verstappen 2, Daniel Ricciardo 3, Carlos Sainz 4, Sebastian Vettel 5, Sergio Perez - Valtteri Bottas - Jessthesohodoll : RT @assilemamore: datemi un ragazzo come Carlos Sainz - oldfriends55 : RT @assilemamore: datemi un ragazzo come Carlos Sainz - andreamaderacr : RT @assilemamore: datemi un ragazzo come Carlos Sainz -