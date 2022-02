Euphoria | Dominic Fike commenta una fan theory su Elliot

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Euphoria Dominic

Movieplayer.it

Non è un segreto che i fan diabbiano molte teorie sulla serie e ora sembra che il cast stia ascoltando cosa hanno da dire. InfattiFike , che interpreta Elliot dalla stagione 2 , è apparso al Tonight Show e ha ...Chi ritorna nel cast di3 Supponendo che Rue non muoia entro la fine della seconda ... Algee Smith (Chris), Sydney Sweeney (Cassie), Maude Apatow (Lexi ) e il nuovo arrivatoFike (...Created by Sam Levinson, ‘Euphoria’ is a riveting teen drama series that looks at the lives of a group of high schoolers through the lens of Rue Bennett, an enigmatic young girl who has on and off ...Dominic Fike, star di Euphoria, ha commentato una fan theory che riguarda Elliot, personaggio che ha interpretato nella seconda stagione dello show con Zendaya. Dominic Fike, star di Euphoria, ha comm ...