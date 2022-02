Covid, 30.629 i nuovi contagi e 144 decessi. Tasso di positività al 9,6% in aumento (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono in calo i dati relativi all’epidemia Covid in Italia. di Sono 30.629 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.375. Le vittime sono invece 144 (ieri erano state 210). Sono 12.764.558 gli italiani contagiati dal coronavirus Sars Civ 2 da inizio della pandemi. Gli attualmente positivi sono 1.122.278, in calo di 18.280 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.560. I dimessi e i guariti sono 11.487.720, con un incremento di 50.014 rispetto a ieri. Sono 317.784 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 434.077. Il Tasso di positività è al 9,6%, in aumento rispetto al 8,8% di ieri. Sono invece 733 i pazienti ricoverati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono in calo i dati relativi all’epidemiain Italia. di Sono 30.629 inelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.375. Le vittime sono invece 144 (ieri erano state 210). Sono 12.764.558 gli italianiati dal coronavirus Sars Civ 2 da inizio della pandemi. Gli attualmente positivi sono 1.122.278, in calo di 18.280 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.560. I dimessi e i guariti sono 11.487.720, con un incremento di 50.014 rispetto a ieri. Sono 317.784 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 434.077. Ildiè al 9,6%, inrispetto al 8,8% di ieri. Sono invece 733 i pazienti ricoverati in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Calo della mortalità in tutta Italia. Sono 30.629 i nuovi contagi, 144 le vittime #ANSA - immediatonet : ?? #Covid, 30.629 nuovi casi e 144 morti. Risale lievemente il tasso di positività, calano ricoveri e rianimazioni ?? - zazoomblog : In Italia 30.629 nuovi casi covid 144 morti e tasso positività al 96% - #Italia #30.629 #nuovi #covid #morti - telodogratis : In Italia 30.629 nuovi casi covid, 144 morti e tasso positività al 9,6% - prestia_fabio : RT @rtl1025: ?? Sono 30.629 i nuovi contagi da #COVID19 su 317.784 tamponi nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute. Tasso di… -