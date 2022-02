Chiesa: è arrivata l’ora delle donne? (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio dello Stato del Vaticano, vice del papa sul piano amministrativo, è Suor Raffaella Petrini, che ricopre il ruolo di segretario generale del Governatorato dello Stato. Non è l’unica a occupare un ruolo di prestigio, nella gerarchia dello stato della Chiesa. Si possono citare, tra le altre: Catia Summaria, procuratrice di Giustizia presso la Corte d’Appello del Vaticano, Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, suor Nathalie Becquart la prima sottosegretaria al Sinodo dei vescovi, che si terrà in seduta plenaria nell’ottobre di quest’anno, dove sarà la prima donna con diritto di voto. Leggi anche › Anche le suore a rischio burnout: abusi e disparità di genere tra le monache Tutte le donne del Papa Tutte ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio dello Stato del Vaticano, vice del papa sul piano amministrativo, è Suor Raffaella Petrini, che ricopre il ruolo di segretario generale del Governatorato dello Stato. Non è l’unica a occupare un ruolo di prestigio, nella gerarchia dello stato della. Si possono citare, tra le altre: Catia Summaria, procuratrice di Giustizia presso la Corte d’Appello del Vaticano, Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, suor Nathalie Becquart la prima sottosegretaria al Sinodo dei vescovi, che si terrà in seduta plenaria nell’ottobre di quest’anno, dove sarà la prima donna con diritto di voto. Leggi anche › Anche le suore a rischio burnout: abusi e disparità di genere tra le monache Tutte ledel Papa Tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa arrivata Studente morto nel college di New York In centinaia per l'ultimo saluto a Claudio La salma, arrivata il giorno precedente da New York, è stata trasferita nella chiesa di Santa Maria della Speranza del comune della Piana del Sele. E nella chiesa intitolata alla protettrice della ...

Sotto i bombardamenti con Gesù e con la gente impaurita ... sconvolta "dalla guerra che è arrivata dentro casa". 'Si sentono sirene, esplosioni, la gente è ... Solo durante la notte, a causa del coprifuoco, la chiesa chiude. Ma, dati i bombardamenti, diverse ...

I Cavalieri Union vincono a tavolino (per Covid) L'attenzione di Chiesa si è quindi spostata già verso il prossimo turno di campionato, quando capitan Lunardi e compagni se la vedranno con Pesaro (già battuto all'andata). Una buona notizia è ...

"Farò tutto quello che posso". Ora si muove il Papa Francesco, con una mossa informale, tenta la mediazione indiretta ed esprime tutta la sua preoccupazione per la guerra in corso. Le mosse del Vaticano sono soltanto al principio ...

