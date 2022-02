Ankara | nessuna decisione su chiusura Mar Nero a Russia

(Di domenica 27 febbraio 2022) La situazione in Ucraina è considerata "guerra" e la Turchia metterà in pratica "in modo trasparente" il trattato internazionale che regola il passaggio delle navi da guerra da e verso il Mar...

Advertising

ultimoraLIVE : Attualmente nessuna conferma da parte di Ankara @ultimoralive - CristinaPetru10 : Ucraina ha chiesto ad Ankara di chiudere il suo spazio aereo e navale alla Russia. Ancora nessuna risposta. Da @radio3mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Ankara nessuna

Agenzia ANSA

Lo stesso ministro degli Esteri Cavusoglu nei giorni scorsi aveva spiegato chepotrebbe bloccare l'accesso al mar Nero ai mezzi militari russi, ma anche in questo caso, secondo il trattato, ...Ore 15.33: Mosca smentisce, 'notifica da' La Russia non ha ricevuto alcuna notifica dasulla chiusura del passaggio nel Mar Nero alle navi da guerra russe. Lo ha riferito l'...La situazione in Ucraina è considerata "guerra" e la Turchia metterà in pratica "in modo trasparente" il trattato internazionale che regola il passaggio delle navi da guerra da e verso il Mar Nero tra ...Ankara non ha risposto alla richiesta di Kyiv di chiudere gli stretti al passaggio delle navi da guerra russe. Il conflitto in Ucraina sta mostrando tutti i limiti della politica estera di Erdogan e l ...