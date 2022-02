1-2 all’Olimpico. Il Napoli raddoppia sul finale. Ecco le pagelle (Di lunedì 28 febbraio 2022) All'Olimpico Lazio-Napoli per questa 27ma giornata di campionato. Durante il primo tempo subito 2 occasioni per la lazio con Felipe Anderson per Luis Alberto e con Immobile chiuso da... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) All'Olimpico Lazio-per questa 27ma giornata di campionato. Durante il primo tempo subito 2 occasioni per la lazio con Felipe Anderson per Luis Alberto e con Immobile chiuso da...

Advertising

OfficialSSLazio : ???? Ciro Immobile e Luis Alberto decidono l'ultima sfida con il Napoli all'Olimpico! #CMonEagles ?? - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di enorme importanza per il Napoli, che nel posticipo dell’Olimpico si impone per 2-1 a… - infoitsport : Fabian Ruiz, perla all'ultimo secondo! Il Napoli sbanca l'Olimpico e aggancia il Milan in vetta - Ziru_Napoli : RT @SerieA: Fantastica vittoria del @sscnapoli all'Olimpico ?? Segnano @Lor_Insigne e @FabianRP52 ??? #LazioNapoli #SerieATIM?? #WeAreCalci… - bassairpinia : Il Napoli espugna l'Olimpico all'ultimo secondo ed è primo, battuta la Lazio con due gioielli: Insigne e Fabio Ruiz… -