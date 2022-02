Ucraina, ancora 'tank man'. In tanti fronteggiano carri armati e li costringono a tornare indietro (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal fronte ucraino, continuano ad arrivare i video che testimoniano il coraggio di chi, a mani nude, cerca di bloccare i soldati e i tank russi . In uno in un paesino, nella provincia di Cernigov, la... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 febbraio 2022) Dal fronte ucraino, continuano ad arrivare i video che testimoniano il coraggio di chi, a mani nude, cerca di bloccare i soldati e irussi . In uno in un paesino, nella provincia di Cernigov, la...

Advertising

NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - MarcelloFoa : ??La #Cina si astiene al Consiglio di Sicurezza dell’#Onu sulla risoluzione di condanna alla #Russia per la #guerra… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazio… - scherlockrosson : RT @Io41881712: Se anche Soros si è schierato con l'Ucraina.... ragazzi!!! Cosa non vi è ancora chiaro? - silviajj888 : RT @Io41881712: Se anche Soros si è schierato con l'Ucraina.... ragazzi!!! Cosa non vi è ancora chiaro? -