“Studiate prima di sparare caz***te!”: Lilli Gruber in difficoltà, scivolone clamoroso in diretta (Di sabato 26 febbraio 2022) Lilli Gruber finisce al centro della polemica social a causa di alcune frasi pronunciate dagli “esperti” di Otto e Mezzo: i dettagli. Lilli Gruber (screenshot YouTube)La puntata di ieri di “Otto e Mezzo” si è concentrata sulla difficile situazione europea e sulla guerra scoppiata nelle ultime ore in Ucraina. Sono stati tanti gli ospiti che si sono collegati con Lilli Gruber per discutere degli ultimi avvenimenti in corso e dire la loro. In particolare, si è cercato di fare chiarezza circa la figura del presidente russo Putin e non tutti i telespettatori avrebbero apprezzato ciò che è stato detto in studio. Fra tutti, sembrerebbe essere stato l’intervento di Alessandro Sallusti, giornalista di Libero, a scatenare alcune polemiche sui social. “Cortocircuito mentale”: scoppia la polemica ... Leggi su specialmag (Di sabato 26 febbraio 2022)finisce al centro della polemica social a causa di alcune frasi pronunciate dagli “esperti” di Otto e Mezzo: i dettagli.(screenshot YouTube)La puntata di ieri di “Otto e Mezzo” si è concentrata sulla difficile situazione europea e sulla guerra scoppiata nelle ultime ore in Ucraina. Sono stati tanti gli ospiti che si sono collegati conper discutere degli ultimi avvenimenti in corso e dire la loro. In particolare, si è cercato di fare chiarezza circa la figura del presidente russo Putin e non tutti i telespettatori avrebbero apprezzato ciò che è stato detto in studio. Fra tutti, sembrerebbe essere stato l’intervento di Alessandro Sallusti, giornalista di Libero, a scatenare alcune polemiche sui social. “Cortocircuito mentale”: scoppia la polemica ...

Advertising

MikelaPhoenix : @lareginaderoma INVECE IL FUCKING GOD DI SOLEIL? che SIGNIFICA 'FOTTUTO DIO'. QUELLA è una bestemmia!!! Dire 'Gesù… - __thesoundofsea : RT @chavarzabalus__: Il mio professore oggi prima dell'esame: 'ragazzi vi do un consiglio, non focalizzatevi troppo sugli esami, vivete la… - andrea73hd : @gnaafamos @____Mauro___ la mia era per quelli che danno dell'hitler a putin ed i russi... e serve per far capire c… - wwale01 : RT @chavarzabalus__: Il mio professore oggi prima dell'esame: 'ragazzi vi do un consiglio, non focalizzatevi troppo sugli esami, vivete la… - ilove5idiots : RT @chavarzabalus__: Il mio professore oggi prima dell'esame: 'ragazzi vi do un consiglio, non focalizzatevi troppo sugli esami, vivete la… -