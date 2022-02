Stefano Bettarini e la storia con la più amata di Ballando | dopo anni la verità

(Di sabato 26 febbraio 2022)è sempre stato molto amato dalle donne e ha avuto compagne bellissime. Abbiamo potuto ammirarlo con Nicoletta Larini, sua attuale compagna, nella puntata delle Iene del 23 febbraio. Ma chi è l’ex dicon le stelle? L’ex calciatore ha conquistato il pubblico femminile per la sua straordinaria bellezza ma ha fatto centro nel gradimento di tutti per la sua autoironia e grazie al sorriso sempre stampato in volto.-Altranotiziaha fatto parlare di sé non soltanto per la carriera sportiva ma anche la sua vita privata ha attirato molto i telespettatori. Attualmente è impegnato con la stilista Nicoletta che abbiamo avuto il piacere di conoscere a Temptation Island. Ma una delle sue ex è stata una ...

Nonostante le smentite dei diretti interessati, il chiacchiericcio sulla presunta rottura continua. E la conduttrice, che di divorzi finiti in pasto ai media se ne intende (vedi), ha voluto fornire alla (ex?) coppia, via social, qualche "consiglio non richiesto" La smentita dei diretti interessati non è bastata: intorno alla presunta rottura tra Ilary Blasi ...I baci tra donne sono diventati di tendenza in tv. Belen ne scambia uno con Nicoletta Larini, la fidanzata di. Bacia la 27enne sulla bocca in diretta tv, lasciando senza parole sia l'ex calciatore che il collega Teo Mammucari a Le Iene. Lo scherzo de Le Iene aè ...Stefano Bettarini dopo i successi in campo e le attività nei maggiori talk show italiani, scopre il tradimento: la verità dietro l'accaduto.La puntata di oggi, 23 febbraio 2022, de Le Iene si sta attirando fin dall’apertura aspre critiche. Stefano Bettarini vittima de Le Iene: gelosia verso la Larini. Una delle vittime de Le Iene nella ...