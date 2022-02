Sindaco Enna | aderisco a Italia viva | è scelta giusta per Paese

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 26 febbraio 2022) "Ho deciso di aderire acon un nutrito numero di consiglieri comunali e assessori della mia giunta perché credo sia laper l`. Ringrazio Davide Faraone per essere stato riferimento in tanti anni e ringrazio Matteo Renzi per la grande accoglienza nel partito. Sono certo ci prenderemo grandi soddisfazioni". Così ildi, Maurizio Dipietro che oggi ha partecipato all`Assemblea Nazionale di, annunciando la sua adesione al partito di Matteo Renzi.