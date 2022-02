Rugby | URC 2022 | Benetton-Cell C Sharks 7-29 Sudafricani dilaganti a Treviso

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nel match valido per il decimo turno dello UnitedChampionship 2021-ilcede in casa alla compagine sudafricana deiper 7-29. La franchigia trevigiana viene scavalcata così in classifica proprio dai vincitori odierni i quali, nonostante una gara in meno, salgono a quota 26 contro i 23 punti dei veneti. Nel primo tempo si comprende subito l’andazzo del match: vantaggio ospite già al 7? con la meta di Van Heerden, poi al 26? Fassi schiaccia ancora oltre la difesa trevigiana, infine a tempo scaduto va a marcare anche Buthelezi. Bosch è infallibile nelle tre conversioni, fissando così lo score sullo 0-21 con cui si va al riposo. Nella ripresa ial 63? restano in 14 per il giallo rimediato da Am e così i padroni di casa si schiodano dallo zero ...

