«Prendi questi semi, cresceranno quando morirai»: così una donna ucraina sfida in strada un soldato russo – Il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Una donna ucraina è diventata l’eroina dei social media per un filmato in cui la si vede che si rivolge a un soldato russo pesantemente armato offrendogli semi di girasole. «Siete occupanti, siete fascisti», gli urla fermandosi a circa un metro da lui. E poi: «Prendi questi semi e mettili nelle tue tasche, così almeno i girasoli cresceranno quando morirai qui». February 25, 2022 Leggi anche: Gli Usa vogliono far scappare Zelensky ma lui dice no: «Mi servono munizioni, non un passaggio» Bremmer: «Putin vuole rimuovere il governo e installarne uno fantoccio. E forse anche giustiziare il presidente» La battaglia di Kiev: «La Russia sta per prendere il controllo, ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Unaè diventata l’eroina dei social media per un filmato in cui la si vede che si rivolge a unpesantemente armato offrendoglidi girasole. «Siete occupanti, siete fascisti», gli urla fermandosi a circa un metro da lui. E poi: «e mettili nelle tue tasche,almeno i girasoliqui». February 25, 2022 Leggi anche: Gli Usa vogliono far scappare Zelensky ma lui dice no: «Mi servono munizioni, non un passaggio» Bremmer: «Putin vuole rimuovere il governo e installarne uno fantoccio. E forse anche giustiziare il presidente» La battaglia di Kiev: «La Russia sta per prendere il controllo, ...

