Pedopornografia | due uomini arrestati a Firenze | scoperti 1600 file con minorenni sfruttati

(Di sabato 26 febbraio 2022) La polizia fiorentina ha arrestato due, un 43enne residente in provincia di Livorno e un 25enne della provincia di Pisa: i due indagati sono stati colti in flagranza di reato, con una grande quantità di immagini e video in cui si vedono. L’arresto ai domiciliari dei dueè arrivata all’esito dell’operazione “Binomio” della polizia postale di, realizzata con il supporto delle sezioni di Livorno e di Pisa. Negli scorsi giorni gli agenti avevano eseguito alcune perquisizioni informatiche nei confronti dei due, scoprendo oltre 1.100di carattere pedopornografico sui dispositivi dell’uomo di Livorno e circa 500, dello stesso tipo, in quelli del 25enne pisano. Il giudice del tribunale ha confermato la misura cautelare degli ...

E' l'operazione "Binomio" messa a segno dalla polizia postale fiorentina con l'ausilio delle sezioni di Livorno e Pisa e che ha portato all'arresto dipersone. Gli esperti hanno effettuato ...Due arresti in Toscana per scambi di immagini pedopornografici online. Un 25enne residente nel Pisano e un 43enne residente in provincia di Livorno sono stati arrestati per detenzione di materiale ped ...Firenze, 26 febbraio 2022 - Due uomini, uno della provincia di Pisa e l'altro di quella livornese, sono stati arrestati perché scoperti con un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Nei giorn ...