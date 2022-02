Patrizia Mirigliani | la madre di Nicola Pisu è una furia | Manila Nazzaro finisce nei guai

(Di sabato 26 febbraio 2022) Le parole dette dadavanti alle telecamere non sono passate inosservate da parte di. La mamma diha deciso di reagire. Ancora sorprese all’interno della casa posta a Cinecittà, per via di alcune esternazioni fatte, forse, pensando che non ci fossero le telecamere. Quella fra la conduttricee il web curatorè stata una relazione molto rapida, di quelle che svaniscono nel nulla in poco tempo. Ma la donna ha deciso di parlarne di fronte alle telecamere e facendo inre ladi lui, l’imprenditrice...

Resta ormai un lontano ricordo la storia d'amore, che in realtà non è mai sfociata in nulla di così serio, tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan . Il figlio diha provato in ogni modo a conquistare la vippona ma, dopo il primo bacio, l'ex volto di 'Non è la Rai' si è totalmente allontanata da lui. Oltre a delle presunte incompatibilità ...Il figlio diha anche ironizzato su Miriana Trevisan : ' Poi dico, Miriana no? GF, aiutatela. Una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, oppure che dice che lei riesce a ...Le parole pesanti di Manila Nazzaro, relative alla relazione con Nicola Pisu, non sono passate inosservate agli occhi di Patrizia Mirigliani.Con un lungo video pubblicato sui social network l'ex vippone Nicola Pisu ha attaccato Miriana Trevisan facendo un appello agli autori del "Grande Fratello Vip".