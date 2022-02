Morgan risponde a chi gli chiede se abbia mai avuto relazioni omosessuali e poi rivela in che rapporti è con Michele Bravi e Marco Mengoni (Di sabato 26 febbraio 2022) Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani colpisce ancora. Dopo la partecipazione di Pamela Prati nella prima puntata, ieri sera la bionda conduttrice compagna di Enrico Mentana ha ospitato all’interno del suo contenitore televisivo Morgan. Il cantautore ex compagno di Asia Argento si è lasciato andare a un’interessante intervista dove non sono mancate nemmeno delle domande un po’ “intime” a cui Morgan ha risposto facendo slalom meglio di Alberto Tomba nei tempi d’oro! La Fagnani ha chiesto al musicista se nel suo cuore abbia mai fatto breccia un uomo. Si è mai innamorato lei di un uomo? Qui Morgan ha tirato fuori il suo asso nella manica che ci ha ricordato un po’ Alex Belli! Beh certo artisticamente sì Alle domande incalzanti della conduttrice in merito a esperienze omosessuali nel senso ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 febbraio 2022) Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani colpisce ancora. Dopo la partecipazione di Pamela Prati nella prima puntata, ieri sera la bionda conduttrice compagna di Enrico Mentana ha ospitato all’interno del suo contenitore televisivo. Il cantautore ex compagno di Asia Argento si è lasciato andare a un’interessante intervista dove non sono mancate nemmeno delle domande un po’ “intime” a cuiha risposto facendo slalom meglio di Alberto Tomba nei tempi d’oro! La Fagnani ha chiesto al musicista se nel suo cuoremai fatto breccia un uomo. Si è mai innamorato lei di un uomo? Quiha tirato fuori il suo asso nella manica che ci ha ricordato un po’ Alex Belli! Beh certo artisticamente sì Alle domande incalzanti della conduttrice in merito a esperienzenel senso ...

