Lazio-Napoli: ecco i convocati di Spalletti per la gara di domani (Di sabato 26 febbraio 2022) In vista del match contro la Lazio, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati. ecco i giocatori che scenderanno in campo domani sera. Portieri – Marfella, Meret, Ospina.Difensori – Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.Centrocampisti – Demme, Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinski.Attaccanti – Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. SportFace.

