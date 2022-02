La Repubblica ceca invia armi e munizione all'Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo della Repubblica ceca ha approvato oggi ulteriori aiuti all'Ucraina, compreso un carico di armi e munizioni, per combattere l'aggressione russa. Mitragliatrici, fucili di precisione, pistole e munizioni, per un valore totale di... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) Il governo dellaha approvato oggi ulteriori aiuti all', compreso un carico die munizioni, per combattere l'aggressione russa. Mitragliatrici, fucili di precisione, pistole e munizioni, per un valore totale di...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica ceca Russia chiude spazio aereo a Paesi Est 14.47 Russia chiude spazio aereo a Paesi Est La Russia ha chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie di Bulgaria,Polonia e Repubblica Ceca"in considerazione delle azioni ostili prese dalle autorità"dell'aviazione di quei Paesi. I Paesi Baltici(Lituania - Estonia e Lettonia) hanno concordato di chiudere i loro spazi aerei ...

