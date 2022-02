L.elettorale: Letta a Radicali, 'impegno Pd su soluzione su raccolta firme per elezioni' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ci sono tanti temi sui quai lavoreremo insieme nei prossimi mesi. Noi ci simo presi l'impegno a lavorare per esempio perché il nostro Paese superi quegli ostacoli all'esercizio concreto della democrazia, penso al tema della firme. Adesso la battaglia che dobbiamo fare è sulle firme per la presentazione liste e dobbiamo far sì che si trovi in Parlamento una soluzione, per superare un'altra delle storture del Rosatellum che è l'asimmetria nelle modalità di presentazione delle firme". Così Enrico Letta al congresso dei Radicali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Ci sono tanti temi sui quai lavoreremo insieme nei prossimi mesi. Noi ci simo presi l'a lavorare per esempio perché il nostro Paese superi quegli ostacoli all'esercizio concreto della democrazia, penso al tema della. Adesso la battaglia che dobbiamo fare è sulleper la presentazione liste e dobbiamo far sì che si trovi in Parlamento una, per superare un'altra delle storture del Rosatellum che è l'asimmetria nelle modalità di presentazione delle". Così Enricoal congresso dei

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: Letta a Radicali, 'impegno Pd su soluzione su raccolta firme per elezioni' - - ParliamoDiNews : **L.elettorale: Renzi, `non cambia, vediamo che fa Letta del suo campo largo`** – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina… - TV7Benevento : **L.elettorale: Renzi, 'non cambia, vediamo che fa Letta del suo campo largo'** - - JJ1897JJ : RT @senia65: #Letta, #Gualtieri e #Zingaretti in piazza per dire no alla guerra. Il #covid non c’è più...o stanno già in campagna elettoral… - senia65 : #Letta, #Gualtieri e #Zingaretti in piazza per dire no alla guerra. Il #covid non c’è più...o stanno già in campagna elettorale? -