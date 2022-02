Guerra Ucraina-Russia: “Barricate, copertoni e molotov per fermare i russi” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-russia, l’esercito di Kiev invita la popolazione a fermare in ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell'”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin. “Tagliate alberi, create Barricate, date fuoco a copertoni! Usate tutto quello che c’è a disposizione!”, l’invito delle forze armate ucraine in un post su Facebook riportato dall’agenzia Unian. Anche l’esercito incoraggia poi la popolazione a resistere con realizzando bottiglie incendiarie. “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada – dicono i militari – Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria! Gli occupanti verranno distrutti”. Ieri il ministero degli Interni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, l’esercito di Kiev invita la popolazione ain ogni modo possibile le forze russe al terzo giorno dell'”operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin. “Tagliate alberi, create, date fuoco a! Usate tutto quello che c’è a disposizione!”, l’invito delle forze armate ucraine in un post su Facebook riportato dall’agenzia Unian. Anche l’esercito incoraggia poi la popolazione a resistere con realizzando bottiglie incendiarie. “Gli occupanti devono capire che non sono i benvenuti qui e che incontreranno resistenza in ogni strada – dicono i militari – Possano aver paura anche solo di guardare le nostre città. Insieme per la vittoria! Gli occupanti verranno distrutti”. Ieri il ministero degli Interni ...

